EUA facilitarão mais viagens e transações bancárias com Cuba

WASHINGTON - O governo do presidente americano, Barack Obama, irá anunciar em 17 de março novas medidas de alívio a restrições comerciais e de viagens em Cuba, antes da histórica viagem neste mês do líder à ilha de regime comunista, disseram fontes do Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira, 8.

Detalhes ainda estavam sendo trabalhados, mas as medidas provavelmente irão incluir mudanças para facilitar que americanos visitem Cuba caso se classifiquem sob 12 categorias autorizadas de viagem, como visitas culturais ou educacionais, assim como o alívio de regras comerciais e bancárias, disseram as fontes, que foram informadas sobre a questão por autoridades do governo.

A Casa Branca informou em 18 de fevereiro que Obama irá visitar Havana em 21 e 22 de março, em outro passo em direção ao fim de décadas de rivalidade entre as nações. Será a primeira visita de um presidente americano em exercício a Cuba desde 1928.

A Casa Branca convidou membros do Congresso para acompanhar o presidente, e assessores parlamentares disseram que cerca de 20, a maioria de democratas, devem viajar com Obama. / REUTERS