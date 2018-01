EUA falam com cautela de cooperação entre Moscou e Bagdá O embaixador dos Estados Unidos na Rússia disse que seu governo está ciente dos contatos entre as agências de inteligência da Rússia e do Iraque, mas adiantou que Washington necessita coletar mais dados antes de ter uma conclusão definitiva sobre o caso. ?Sabemos que houve contatos entre os serviços de inteligência de Iraque e de Rússia?, disse o embaixador Alexander Vershbow, em uma entrevista publicada nesta terça-feira no diário russo Vremya Novostei. ?Mas é ainda muito cedo para fazer avaliações. Necessitamos mais dados?. O serviço de inteligência russo nega qualquer vínculo com o regime do Iraque. Entretanto, jornais ingleses e norte-americanos, citando originais achados no departamento do serviço de inteligência iraquiano, afirmaram que o regime de Saddam estava recebendo assistência de Rússia. Veja o especial :