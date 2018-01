EUA farão concorrência para laboratório nuclear O Departamento de Energia dos EUA aceitará propostas para concessão do contrato de administração do Laboratório Nacional de Los Alamos, onde se desenvolveu a primeira bomba atômica, nos anos 40. Esta é a primeira vez que a administração de Los Alamos vai a concorrência pública. Desde sua criação, o laboratório esteve sob responsabilidade da Universidade da Califórnia. O secretário de Energia, Spencer Abraham, reconheceu o valor do trabalho feito pela Universidade ao longo de seis décadas, mas também acusou a instituição pelos problemas administrativos divulgados recentemente. ?Dada a responsabilidade e a natureza generalizada dos problemas descobertos em Los Alamos, pretendo abrir a administração a concorrência plena assim que o contrato expirar?, disse. O contrato atual termina em setembro de 2005. Abraham ordenou uma revisão do contrato depois que dois pesquisadores demitidos vieram a público com preocupações sobre malversação de recursos e relaxamento nos controles de fraude. As denúncias de seguem a outros episódios embaraçosos, como a perda de discos de computador com dados secretos e o caso do cientista de origem taiuanesa Wen Ho Lee, investigado por uso inadequado de códigos de armas atômicas e libertado em seguida. ?Há um padrão de ocorrências, como áreas secretas que não estão corretamente isoladas, funcionários se apropriando indevidamente de equipamento e recursos, etc., etc.?, disse Steven Aftergood, que acompanha as atividades do laboratório para a Federação de Cientistas Americanos. O presidente da Universidade da Califórnia, Richard C. Atkinson, disse em declaração que a instituição pretende oferecer uma ?dura competição? para ficar com o contrato.