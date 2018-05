EUA farão corte no Plano Colômbia Bogotá - A embaixadora da Colômbia nos EUA, Carolina Barco, disse ontem que os recursos destinados pelos americanos ao Plano Colômbia - programa para combater a guerrilha e o narcotráfico em território colombiano - serão reduzidos a partir de 2008. Segundo Carolina, o Senado dos EUA planeja apresentar em um ou dois meses uma proposta de redução de 5%, e a Câmara deve propor um corte de 10%. Ela estima que o corte final variará entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões. No ano passado, a ajuda ficou em torno de US$ 600 milhões.