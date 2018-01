EUA farão réveillon de segurança máxima Quem participar das festas de fim-de-ano nesta noite nos Estados Unidos pode esperar helicópteros e cães farejadores de bombas junto com o confete e o champagne. Este será o réveillon mais bem protegido da história. De Times Square à avenida principal de Las Vegas e até a Califórnia, a polícia dos EUA se desdobra em medidas de segurança sem precedentes, precipitadas pela escalada do alerta nacional de segurança até o nível laranja, o segundo mais crítico. Em Nova York, trabalhadores lacraram tampas de bueiro e removeram caixas de correio de Times Square, como prevenção contra bombas. Esperam-se mais de 750.000 pessoas na festa, guardada por equipes de combate a franco-atiradores e sete helicópteros. Helicópteros armados também deverão vasculhar a avenida principal de Las Vegas - conhecida como ?Strip?, ou ?Faixa? - onde esperam-se 300.000 pessoas. Em Nova York, o prefeito Michael Bloomberg disse que ?infelizmente, temos que conviver com o terrorismo?, embora acredite que a cidade está bem protegida: ?Deixem que os profissionais se preocupem?.