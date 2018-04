EUA fazem aviso ao Líbano no caso de militantes formarem novo governo

WASHIGNTON - O governo Obama avisou os líderes políticos do Líbano que seguir com o apoio americano será difícil se o movimento militante Hezbollah ganhar papel dominante no governo.

O porta-voz do Departamento de Estado, P.J. Crowley, disse nesta segunda-feira, 24, que quanto maior for o papel do Hezbollah no governo, "mais problemática" será a relação EUA-Líbano. O Estados Unidos veem o Hezbollah como uma organização terrorista.

Os comentários de Crowley foram feitos ao mesmo tempo em que o Hezbollah, apoiado pelo Irã, consegue o apoio de grande parte do Parlamento para lançar sua candidatura para o posto de primeiro-ministro.

Ele se negou a dizer o que os EUA fariam se o candidato do Hezbollah se tornar de fato primeiro-ministro e conseguir formar um governo, mas disse que seria "difícil" continuar com as relações como sempre foram.