EUA fazem concessões em novo texto sobre o Iraque Uma nova proposta de resolução da ONU elaborada pelo Iraque, à qual a Associated Press teve acesso, dá ao Conselho de Governo do Iraque até 15 de dezembro para apresentar um cronograma para eleições e uma nova Constituição. A proposta foi apresentada aos países do Conselho de Segurança da ONU no final de semana e os Estados Unidos querem vê-la votada ainda nesta semana. O texto é a versão mais recente do documento que os EUA vêm tentando aprovar nas Nações Unidas para obter mais dinheiro e soldados de outros países para o Iraque, mas sem abrir mão do controle. Versões anteriores sofreram críticas por não definir um papel mais importante para a ONU no processo de estabilização do Iraque, e por não prever um cronograma para a desocupação do país. Segundo a nova proposta, o Conselho de Governo deve apresentar ao Conselho de Segurança ?um cronograma e um programa para a elaboração de uma nova constituição para o Iraque e para a realização de eleições democráticas sob a constituição? até 15 de dezembro. Versões anteriores do texto não citavam datas. Como as precedentes, a resolução segue pedindo por uma força multinacional para ajudar a manter a paz no país. Esta versão mantém a mesma linguagem das anteriores quanto ao papel reservado à ONU. O texto diz que as Nações Unidas ?devem fortalecer seu papel vital no Iraque?, oferecendo ajuda humanitária, promovendo a reconstrução da economia e ajudando a restaurar as instituições democráticas.