EUA fazem nova proposta à ONU sobre o Iraque O governo americano fez circular uma nova proposta de resolução para ampliar o papel das Nações Unidas no Iraque e esboçar um ?horizonte político? para a transição do país rumo à democracia constitucional, disse o secretário de Estado Colin Powell. Numa entrevista coletiva convocada às pressas, Powell disse que as tropas de paz seriam mantidas sob um comando unificado, com oficiais americanos à frente. ?Certamente os EUA manterão um papel dominante?, disse. ?Mas o papel dominante não é o único papel?. A despeito disso, ao se voltar para a ONU, os EUA revelam uma mudança em sua estratégia para o Iraque. Powell disse que as Nações Unidas ?trouxe grande perícia na construção de nações?. Respondendo a uma pergunta, ele disse que o apelo por ajuda das Nações Unidas não se deve ao crescente número de baixas americanas no Iraque. Powell informou que o embaixador dos EUA na ONU, John Negroponte, está fazendo circular uma proposta de resolução, e que tenta conquistar apoio em conversas telefônicas com chanceleres estrangeiros.