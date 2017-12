EUA fazem primeiro minuto de silêncio pelas vítimas Os Estados Unidos fizeram hoje um minuto de silêncio em todo o país às 8h46 locais, na mesma hora em que, há um ano, o primeiro avião seqüestrado por terroristas atingiu a torre norte do World Trade Center. O minuto de silêncio foi convocado pelo prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e liderando da Casa Branca pelo presidente George W. Bush. Durante a homenagem, as emissoras de televisão mostraram imagens da sede presidencial, dos escombros do WTC - que ficou conhecido como Ponto Zero -, dos aeroportos e das tropas destacadas do Afeganistão. Poucos minutos depois, de volta ao Ponto Zero e acompanhado pelo triste som de um violoncelo, interpretado pelo músico internacional Yo Yo Ma, o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani reiniciou a leitura dos nomes das vítimas dos atentados, um processo que durará várias horas e do qual participam diversas personalidades e parentes das vítimas. Veja nosso especial Veja o especial The New York Times-O Estado de S. Paulo