EUA fazem proposta para Coréia do Norte desistir de armas Os EUA ofereceram à Coréia do Norte ajuda em energia e garantia de segurança, em troca do fim de seu programa nuclear. A proposta, feita na terceira rodada de negociações de seis nações em Pequim, pede que Pyongyang entregue uma lista de suas atividades nucleares, desmantele instalações perigosas e permita o monitoramento, após estágio preparatório de três meses. Esta é a primeira proposta da administração do presidente George W. Bush desde a inclusão da Coréia do Norte no "eixo do mal", ao lado do Irã e Iraque. O governo de Pyongyang não respondeu imediatamente à proposta americana. Além dos EUA e Coréia do Norte, participam das negociações a China, Japão, Rússia e a Coréia do Sul.