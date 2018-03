EUA fazem retirada de equipamentos do Afeganistão Os Estados Unidos informaram que começaram a usar uma rota que passa pelo Paquistão para retirar equipamentos militares norte-americanos do Afeganistão. O porta-voz das forças militares dos EUA, Marcus Spade, disse nesta segunda-feira que o país já levou 50 carregamentos ao Paquistão no fim de semana.