EUA fecham consulado em Karachi, no Paquistão Os Estados Unidos fecharam seu consulado na cidade de Karachi, no Paquistão, depois que autoridades locais reabriram ao trânsito a rua localizada em frente à sede diplomática. O Departamento de Estado dos EUA não aprovou a reabertura da via e suspendeu as operações de negócios no consulado. A rua Abdullan Haroon foi palco de um atentado com carro-bomba, no dia 14 de junho, no qual morreram 12 pessoas, todas paquistanesas. A rua foi bloqueada com um bloco de concreto imediatamente após a explosão. Mais tarde, uma das pistas foi reaberta ao tráfego, mas o lado da via que fica em frente ao consulado permaneceu fechado até hoje. Alguns funcionários do consulado foram comunicados para não comparecer ao trabalho. "O consulado-geral (de Karachi) foi fechado por razões de segurança", disse a porta-voz da embaixada americana em Islamabad. Ela não informou se o fechamento será permanente.