EUA fecham embaixada após "ameaça específica" A Embaixada dos Estados Unidos nos Emirados Árabes foi fechada nesta quarta-feira em resposta ao recebimento de uma ameaça específica contra a representação diplomática. Enquanto isso, uma série de protestos contra os EUA disseminou-se pelo Oriente Médio e os temores de um possível atentado contra alvos americanos resultaram no aumento da segurança perto de alvos potenciais. Também foram fechadas brevemente as portas da embaixada americana em Riad devido a rumores de uma explosão que mais tarde comprovou-se falsa. A segurança também foi reforçada na Embaixada dos EUA no Cairo. No Bahrein, jovens estudantes foram reprimidos quando se aproximaram da representação diplomática americana.