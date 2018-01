EUA fecham o cerco a Bagdá As forças norte-americanas que chegaram a Bagdá na última quinta-feira terminaram neste domingo de fechar o cerco em torno da capital iraquiana, bloqueando o ingresso ou a saída de tropas iraquianas. Para provar o controle crescente da cidade, os militares dos EUA fizeram aterrissar um avião de carga no aeroporto internacional de Bagdá. No sul do Iraque, uma coluna de 40 blindados britânicos penetrou em Basra, a segunda cidade do Iraque, logo depois de atacar resistências iraquianas. Na operação morreram três soldados britânicos. Desde o início da guerra, morreram 30 britânicos, segundo o ministério da Defesa do país. O general Peter Pace, da Marinha, disse em Washington que ?dissidentes iraquianos? estão sendo trasladados por avião ao sul do Iraque, para combater ao lado das forças anglo-americanas, formando o núcleo de um novo exército nacional iraquiano.