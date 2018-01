EUA fecham túnel na fronteira com o México Agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA fecharam com concreto um túnel descoberto na semana passada na fronteira com o México, a poucos metros do cruzamento entre as cidades de San Diego e Tijuana, segundo informações oficiais. O túnel, de pouco mais de um metro de largura, penetrava cerca de 18 metros em território americano. Ele saía num estacionamento em San Ysidro, Califórnia. Fontes oficiais disseram que o túnel foi descoberto na sexta-feira e que as autoridades americanas e mexicanas ainda investigam sua origem. Uma porta-voz do Escritório de Serviços de Imigração e Alfândegas informou em San Diego que o túnel deve ter sido construído para o contrabando de drogas, mas também pode ter servido para a travessia de imigrantes ilegais.