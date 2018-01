EUA fecharão embaixada e consulados na Arábia Saudita O Departamento de Estado norte-americano anunciou o fechamento de sua embaixada em Riad, capital da Arábia Saudita, e dos consulados em Jeddah e Dhahran, por causa de ameaça de "iminente atentado terrorista. "A embaixada continua a receber informações críveis de que novos antentados terroristas estão sendo planejados contra alvos não específicos na Arábia Saudita", diz a embaixada em seu site na internet. As representações norte-americanas devem ficar fechadas a partir de amanhã até o fim de semana. Esta manhã, o governo saudita informou que o alerta contra terrorismo foi elevado ao máximo, em consequência de informações de que grupos terroristas planejam atentado com potencial devastador superior ao realizado na semana passada. As informações são do site da CNN.