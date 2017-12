EUA felicitam Nicarágua por eleição pacífica de Ortega A Embaixada dos Estados Unidos em Manágua divulgou na quinta-feira, pela internet declarações do porta-voz do Departamento de Estado americano, Sean McCormack, parabenizando o povo nicaragüense pelas eleições pacíficas - vencidas pelo candidato sandinista Daniel Ortega - e por demonstrar "seu compromisso com a democracia e o processo constitucional". "Respeitamos a decisão dos nicaragüenses e esperamos estabelecer relações positivas com o senhor Ortega e seu novo governo. Trabalharemos com a nova liderança com base nas ações que forem tomadas para apoiar um futuro democrático na Nicarágua e a vontade de manter relações construtivas com os EUA", disse McCormack. A nota lembra que o tratado de livre-comércio, uma redução significativa da dívida e um amplo número de projetos de assistência criaram "uma base que permitirá mais prosperidade e oportunidade aos nicaragüenses".