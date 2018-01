EUA ficam com único exemplar do informe do Iraque à ONU O governo dos EUA tomou posse hoje do único exemplar do informe sobre armamentos de destruição em massa entregue pelo Iraque à ONU, durante o fim de semana. O vice-embaixador da Rússia junto às Nações Unidas, Gennady Gatilov, disse que funcionários norte-americanos levaram o único exemplar do documento de 12 mil páginas para Washington, onde serão feitas cópias para distribuição aos outros quatro membros permanentes do Conselho de Segurança (Rússia, Reino Unido, França e China). Ontem à noite, o Conselho de Segurança reverteu uma decisão anterior e resolveu permitir que os membros permanentes do CS recebam cópias completas do informe iraquiano. Os dez membros não-permanentes do Conselho receberão apenas versões censuradas do documento. Hoje, a Agência Internacional de Energia Atômica disse que, à primeira vista, as 2.400 páginas do documento que se referem a questões nucleares dizem que o Iraque não tem armas, programas ou materiais desse tipo. Segundo o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, levará algum tempo até que especialistas analisem o informe iraquiano e cruzem as informações com o que os inspetores internacionais de armamentos estão constatando. No especial abaixo, uma galeria com 150 fotos.