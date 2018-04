EUA: filho de neonazista pode ser julgado por parricídio Quase dois anos após o assassinato do neonazista norte-americano Jeff Hall, de 32 anos, o filho do homem, que na época da morte do pai tinha 10 anos, está sendo levado a julgamento, com a possível acusação de parricídio no Estado da Califórnia. Hall foi morto com um tiro à queima roupa enquanto assistia à televisão no sofá da sala. O menino disse à polícia que usou uma pistola Magnum 357 para matar o pai. Os advogados de defesa afirmam que o menino cresceu em um ambiente de violência familiar e foi doutrinado no nazismo desde a mais tenra idade. Além disso, tem problemas psicológicos e não poderia ser enviado à penitenciária se for condenado.