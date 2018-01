Filho do vice-presidente dos EUA morre de câncer

O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a morte de seu filho Beau por um câncer no cérebro. Beau Biden tinha 46 anos. Ele deixa a esposa, Hallie, e dois filhos. O filho mais jovem da família Biden era advogado, membro da Guarda Nacional de Delaware e ex-procurador-geral do Estado. No ano passado, ele anunciou que não buscaria um terceiro período como procurador-geral e que planejava concorrer a governador em 2016.

"É com corações partidos que Hallie, Hunter, Ashley, Jill e eu anunciamos o falecimento do marido, irmão e filho Beau, depois de ele ter lutado contra um câncer no cérebro com a mesma integridade, coragem e força que demonstrou a cada dia de sua vida", disse o vice-presidente, em comunicado divulgado no sábado.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que ele e a primeira-dama, Michelle Obama, estavam de luto ao lado da família Biden. "Michelle e eu humildemente oramos ao bom Deus que cuide de Beau Biden e proteja e conforte a sua família aqui na Terra", afirmou Obama.

Beau Biden havia sido hospitalizado no início deste mês no centro médico militar Walter Reed, mas o escritório do vice-presidente não havia revelado qual era o tratamento a que ele se submetia. Em 2010, Beau Biden sofreu um acidente vascular cerebral leve. Três anos depois, foi submetido a uma cirurgia num centro de câncer do Texas para remover uma pequena lesão. As informações são da Associated Press.