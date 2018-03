EUA, finalmente, devolvem Tratado de Fontainebleau Finalmente, os Estados Unidos aceitaram devolver o Tratado de Fontainebleau à França. Mas foram necessários seis anos de negociações entre Paris e Washington. É verdade que esse documento não é uma peça insignificante. É um dos grandes momentos da história francesa. Em 2 de abril de 1814, os Exércitos aliados atacaram a França. Napoleão combateu como um demônio, mas os aliados entraram em Paris. O imperador, isolado em Fontainebleau, assinou o tratado, imposto pelo czar da Rússia, Alexandre I, pelo rei da Prússia, Guilherme III, e pelo imperador da Áustria, Francisco I. Napoleão abdicou, conservando seu título imperial. Foi banido para a minúscula Ilha de Elba (Mediterrâneo) e recebeu pensão alimentar de 2 milhões de francos. O texto do tratado foi copiado em quatro exemplares - um deles, o assinado pelo prussiano, estava nos Arquivos da França. Portanto, esse tratado é um dos documentos mais preciosos de toda a história da França. Ora, em maio de 1996, foi anunciado para venda pela casa de leilões Sotheby´s, em Nova York. Surpresa! Estupefação! Como esse precioso papel, trancado nos Arquivos da França, chegou à Sotheby´s? Evidentemente, nada de leilões! E denúncia de roubo. O FBI foi alertado. Anos de investigação. A Sotheby´s explicou ao FBI que o documento lhe foi simplesmente enviado pelo correio. A investigação continua. Em março de 2001, dois homens foram presos no Tennessee, incriminados e, em seguida, libertados sob fiança. Eles não são ladrões convencionais. São intelectuais. Um deles é um velho historiador. O outro, um jovem pesquisador que quer se familiarizar com Napoleão para escrever um romance histórico. O FBI fez buscas nas casas de ambos. Foram encontradas outras peças. Tudo isso teria sido roubado dos Arquivos franceses em 1988. Mas os americanos negam. Afirmam que compraram os documentos em Lyon de uma mulher cujo nome esqueceram. Napoleão continua a encantar o mundo. Tudo o que foi tocado pelo gênio é venerado dois séculos após sua morte. Uma simples camisa usada por ele atinge preços astronômicos. Há poucos anos, mechas de seus cabelos foram objeto de um próspero negócio. E o que é melhor: um colecionador americano tentou vender há cinco ou seis anos o pênis de Napoleão, que teria sido retirado de seu cadáver em Santa Helena. Pênis que, como fomos informados, teria encolhido por trabalho do tempo. Mas de qualquer maneira de um tamanho extremamente reduzido. Pobre Joséphine! - uma bela crioula fogosa que gostava tanto de ter amantes e, ao mesmo tempo, continuava muito apaixonada por seu Napoleão. Em abril de 1996, uma carta de Napoleão para Joséphine, muito emocionante, foi apreendida no porta-malas de um carro no porto de Ajaccio, na Córsega. Como esse objeto foi parar nesse porta-malas? Mistério. Hoje, a carta está nos Arquivos.