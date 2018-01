EUA financiam seqüenciamento de genes da vaca O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) liberou US$ 53 milhões para o projeto genoma da vaca. Metade dos recursos virá do National Institutes of Health (NIH), o USDA entra com US$ 11 milhões e o Estado do Texas, com US$ 10 milhões. A pesquisa estará a cargo do Baylor College of Medicine e da Universidade de Alberta, no Canadá.