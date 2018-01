EUA fizeram 56 prisões relacionadas ao EI este ano, diz estudo

WASHINGTON - As autoridades americanas efetuaram 56 prisões nos Estados Unidos este ano de pessoas que ajudaram ou tentaram planejar ataques com o Estado Islâmico (EI), de acordo com um estudo do Programa de Extremismo da George Washington University, divulgado nesta terça-feira, 1º. Foi o ano com o maior número de prisões relacionadas ao terrorismo no país desde os atentados de 11 setembro de 2001.

Os recrutas não têm um perfil padronizado, segundo o estudo, apesar de a maioria ser mais jovem do que suspeitos de terrorismo do passado e serem convertidos fervorosos ao Islã. As prisões também demonstraram um crescente e proeminente para das mulheres nas organizações terroristas, como detalhou uma reportagem do jornal The New York Times.

Uma avaliação do perfil desses indivíduos - que no total somam 71 desde que tiveram início as prisões ligadas ao EI, em março de 2014 - foi feita no relatório da George Washington. Para essa análise, os analistas fizeram uma profunda revisão de contas e perfis nas mídias socias e documentos oficiais de cerca de 400 americanos simpatizantes do Estado Islâmico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O volume e a diversidade dos detidos sublinham o desafio crescente que o FBI e agências locais da polícia enfrentam tentando identificar, monitorar e, se necessário, deter suspeitos em uma época em que o EI aumentou acentuadamente seu apelo aos ocidentais por meio de Twitter, Facebook e outras mídias sociais.

"Esses indivíduos vão de militantes endurecidos a meninas adolescentes, pequenos criminosos a jovens estudantes", disse Lorenzo Vidino, diretor do programa da universidade, que conduziu o estudo.

O relatório ganhou o nome de ISIS in America: From Retweets to Raqqa (Estado Islâmico na América: Dos Retuítes a Raqqa, na tradução livre, se referindo à cidade síria tida como a capital do grupo terrorista).

Mesmo antes dos recentes ataques em Paris, pelo menos três dezenas de pessoas nos EUA suspeitas de ter ligações com o Estado Islâmico estavam sob forte vigilância eletrônica e física, de acordo com autoridades americanas. Aqueles sob investigação tipicamente tinham algum conhecimento de terrorismo ou apoiavam alguma célula, tornando ainda mais difícil para as autoridades determinar aqueles que realmente poderiam efetuar um ataque.

"Para a polícia, é extremamente difícil determinar quem pode dar um grande salto e sair da posição de terrorista de computador a alguém que vá realmente fazer algo", afirma Vidino, que estuda islamismo há 15 anos.

Os especialistas da universidade analisaram uma gama de perfil que vai desde o adolescente de 15 anos até um ex-oficial da Aeronáutica, de 47 anos. A média de idade dos americanos que apoiam o Estado Islâmico é de 26 anos, mostrou o estudo, refletinho um padrão que se repete em outros países ocidentais de como a mídia social tem ajudado a atrair recrutas mais jovens.

De acordo com o estudo, cerca de 14% dos recrutados eram mulheres e a vasta maioria, cidadãos americanos ou residentes permanentes, enfatizando a ameaça de terroristas "de casa" que as autoridades têm combatido, em comparação com as infiltrações estrangeiras no país.

Pouco mais da metade dos presos tentou viajar para o exterior, a maioria para o Iraque ou Síria, ou foi presa durante viagem para zonas de conflito. Pelo menos sete americanos morreram lutando pelo Estado Islâmico no Iraque ou na Síria.

Mas as autoridades americanas têm detectado, recentemente, uma tendência que mostra o impacto das novas mensagens do grupo terrorista para que seus recrutas permaneçam e realizem ataques em casa - houve uma queda significativa no número de americanos que tenta viajar para a Síria e para o Iraque para se juntar ao grupo.

Agentes de contraterrorismo afirmam que desde julho uma média de dois americanos por mês tentou ou teve sucesso ao viajar para algum território do Estado Islâmico, em comparação com uma média de nove no ano anterior. Veja a íntegra do relatório aqui. / NYT