EUA foi país que mais citou Chile no Facebook

Para muitos nos EUA, o Chile era apenas um país em formato de linguiça no sul do continente. Outros, mais educados, conseguem citar a ditadura de Augusto Pinochet e a democratização com avanço econômico. Mas nunca se falou tanto e tão bem do Chile nos EUA como nos últimos dias.

De acordo com dados da CNN, a cobertura do resgate teve mais audiência do que a morte de Michael Jackson. Na internet, a história também bateu recordes. Os americanos foram os que mais citaram o Chile no Facebook em todo o mundo, uma média de 1.200 vezes por minuto.