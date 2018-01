EUA forçam a OMS a debater bioterrorismo A estratégia dos Estados Unidos de combater o terrorismo vai além da esfera militar. Pressionados pela Casa Branca, os debates da Conferência Anual da Organização Mundial da Saúde (OMS), reunindo nesta semana 191 ministros da Saúde em Genebra, têm sido dominado por temas relacionados ao bioterrorismo e formas de prevenção contra possíveis ataques. Hoje, os ministros da Saúde de todo o mundo começaram um debate sobre a manutenção dos estoques do vírus da varíola em laboratórios nos Estados Unidos e na Rússia. Oficialmente, os dois países alegam que o motivo é o interesse pela pesquisa sobre o assunto. Mas nos corredores da OMS, todos sabem que o interesse de Washington e Moscou em não destruir o vírus é essencialmente militar. A varíola foi a doença que mais matou seres humanos na história, com um índice superior a de todas as guerras e demais doenças. Mas os dois laboratórios que querem ter o direito de preservar o vírus são de segurança máxima. O problema é que informações extra-oficiais apontam que países como a Coréia do Norte e mesmo o Iraque também poderiam ter a varíola. O temor, portanto, é de que terroristas possam adquirir a varíola nesses países e utilizá-la em atentados na forma de uma arma biológica feita a partir de modificações genéticas do vírus. Nesse caso, as vacinas existentes poderiam não ser suficientes para combater os efeitos dessa "arma". Washington, portanto, alega que a única forma de se defender seria mantendo seu próprio vírus para a fabricação de um possível remédio à nova doença. Mas se a manutenção pode ser uma estratégia de defesa, os riscos também são grandes. Muitos temem que os próprios cientistas aceitem negociar a venda do vírus a grupos terroristas. Mesmo assim, a manutenção do virus já foi aprovada no Conselho Executivo da OMS, no início do ano, e agora espera a palavra final dos 191 países. Além do caso da varíola, os Estados Unidos querem que seja dada à OMS a função de investigar o uso militar de agentes biológicos e químicos por países. O Brasil, porém, é contra essa proposta, alegando que a maioria dos surtos suspeitos de doenças ocorrem nos países em desenvolvimento. Um mandato como o que propõe os EUA, portanto, poderia acabar legitimando intervenções em várias regiões. Tanto a proposta sobre a manutenção do vírus da varíola como o uso de agentes biológicos serão votados na próxima sexta-feira pelos 191 países da OMS.