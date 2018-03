EUA forçam diplomatas a trabalhar no Iraque Para preencher as vagas na Embaixada dos EUA em Bagdá, o governo americano decidiu obrigar diplomatas a trabalhar no Iraque, caso contrário podem ser demitidos, informou o diretor de recursos humanos do Departamento de Estado, Harry Thomas. Segundo ele, 250 funcionários receberão um comunicado de que são ''''candidatos preferenciais'''' às vagas na embaixada em Bagdá e terão dez dias para responder.