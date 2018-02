EUA fornecerão equipamentos para ajudar Otan no Afeganistão

O secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, disse que os americanos venderão aos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão veículos resistentes a minas e outros equipamentos para proteger as tropas de bombas nas estradas.

Gates disse que os veículos poderão ser fornecidos às tropas da aliança porque poucos serão necessários para as forças americanas no Iraque. Os EUA também planejam fornecer equipamentos robóticos, de detecção de bombas e interceptores de radares.

Boa parte dos equipamentos citados por Gates tem um alto nível tecnológico e não é normalmente fornecido a outros países. Segundo o secretário, os americanos fornecerão "tudo o que puderem dentro dos limites da lei" para ajudar a proteger as tropas aliadas.

A revelação de Gates foi feita na conferência da Otan em Istambul. O secretário também pediu que os membros da aliança enviem mais 4 mil agentes militares para treinar as tropas afegãs e ajudar as forças locais a assumir o controle da segurança do país.

"Disse aos nosso aliados que os EUA poderão oferecer mais material de inteligência, treinamento e equipamentos como interceptores, robôs de detecção de bombas e outros dispositivos", disse Gates em uma entrevista. O secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, agradeceu a ajuda americana e disse que era um grande passo para estimular a aliança.

O programa de treinamento da polícia afegã está com falta de equipamentos e recursos há anos, mas ganhou maior atenção desde que o presidente Barack Obama anunciou sua nova estratégia para o Afeganistão em dezembro.