EUA, França e Reino Unido querem novas sanções ao Irã Os EUA, a França o Reino Unido disseram na quinta-feira, 22, que estão preparados para estudar novas sanções contra o Irã. Os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha devem realizar um encontro em Londres, na próxima segunda-feira, 26. A reunião entre os seis países foi anunciada pelo subsecretário de Estado americano, Nicholas Burns. Na quinta, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) divulgou um relatório revelando que o Irã não suspendeu o enriquecimento de urânio, conforme havia exigido o Conselho de Segurança da ONU. "Está claro que o Irã não está cumprindo as resoluções do Conselho de Segurança e as diretrizes da Agência Internacional de Energia Atômica", disse a embaixadora americana na ONU, Jackie Sanders. "Vamos tentar discutir isso com os outros membros nos próximos dias". A primeira resolução, aprovada pelos países em 23 de dezembro de 2006, determinava um prazo de 60 dias para que o Irã suspendesse o enriquecimento de urânio. No entanto, o prazo expirou no último dia 21 e, segundo o relatório da AIEA, Teerã aumentou o volume de urânio que está enriquecendo. Reações O embaixador da França na ONU, Jean-Marc de la Sablière, concordou com as declarações americanas e disse que "o Irã não está respondendo aos pedidos do Conselho de Segurança". "É preciso convencer os outros membros do órgão de que uma Segunda resolução é necessária." A titular do Ministério de Assuntos Exteriores do Reino Unido, Margaret Beckett, afirmou que o Conselho de Segurança continuará estudando os próximos passos para solucionar a crise. Ela ressaltou que ainda que o país continua empenhado em buscar uma solução diplomática. "Estamos determinados a evitar que o Irã adquira recursos para desenvolver armas nucleares", declarou. Este texto foi alterado às 8h09 para acréscimo de informações