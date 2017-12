EUA fretam navios para enviar arsenal pesado ao Golfo Os Estados Unidos preparam o embarque de tanques e arsenal pesado ao Oriente Médio, segundo fontes do setor de navegação. Eles afirmaram que a Marinha norte-americana reservou um grande navio comercial para carregar tanques e arsenal pesado ao Golfo, sinalizando que seus próprios navios já haviam realizado embarques semelhantes. O comando militar norte-americano fretou um cargueiro para sair da costa sul dos Estados Unidos em direção a porto não específico no Golfo no final de setembro, disseram as fontes. Esta é a terceira vez que os Estados Unidos fretam embarcações comerciais para enviar equipamentos militares ao Golfo, o que indica, segundo analistas militares, que a Marinha está utilizando o total de seus navios. Os analistas dizem que o movimento de armamentos pesados é semelhante ao ocorrido antes da Guerra do Golfo de 1991. As informações são das agências internacionais.