EUA ganham ouro no basquete A seleção americana de basquete masculino venceu a Argentina, por 91 a 63, e conquistou mais uma medalha de ouro nos Jogos da Amizade, em Brisbane, na Austrália. Diferentemente do que aconteceu na semifinal contra o Brasil, quando os americanos suaram para vencer a equipe brasileira, os Estados Unidos não tiveram dificuldades com a forte equipe da Argentina. Balanço Depois de uma semana, o Goodwill Games (Jogos da Amizade) chegou ao final neste domingo. Os anfitriões, os australianos, ficaram na primeira colocação no quadro final de medalhas com 29 ouro, 24 prata e 21 bronze. Em segundo lugar ficou a Rússia, com 25 ouro, 30 prata e 23 bronze e em terceiro os americanos com 21 ouro, 21 prata e 31 bronze. O Brasil teve uma participação pequena, mas conseguiu bons resultados e assegurou o 14.º lugar no final dos jogos. Os brasileiros ganharam 3 medalhas de ouro, duas no vôlei de praia e uma com Maurren Maggi, no salto em distância; 1 prata, também no vôlei de praia e 1 bronze com o basquete masculino, que chegou na Austrália desfalcado e conseguiu um grande resultado.