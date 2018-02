EUA gastam menos de US$ 3 bi na reconstrução do Iraque O governo americano gastou menos de US$ 2,8 bilhões na reconstrução do Iraque, de uma verba total aprovada pelo Congresso, há seis meses, de US$ 18 bilhões. As autoridades responsáveis pela supervisão das obras de reconstrução culpam os problemas de segurança e os procedimentos complexos de licitação das obras, mas reconhecem que a lentidão é frustrante. Outros bilhões de dólares deverão ser gastos nos próximos meses, garantem. ?É óbvio que não estamos contentes?, disse o secretário adjunto de Estado Richard Armitage a um subcomitê parlamentar que acompanha as questões de ajuda a países estrangeiros. ?Temos um monte de razões pelas quais as coisas não estão do jeito que queremos, e a segurança provavelmente é a principal?. Parlamentares e especialistas dizem que mais deve ser feito para acelerar os projetos, que incluem reviver a indústria petrolífera, consertar o sistema de distribuição de água e estimular os empresários locais.