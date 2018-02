EUA: Genro de Bin Laden declara-se inocente

A declaração de inocência foi apresentada hoje por um advogado de Abu Ghaith perante um tribunal federal norte-americano em Nova York.

Promotores disseram que Abu Ghaith enalteceu os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos e afirmou que haverá mais ataques.

Autoridades norte-americanas anunciaram ontem que Abu Ghaith, um cidadão kuwaitiano, foi capturado na Jordânia na semana passada.

O governo do presidente Barack Obama tem procurado processar supostos membros da Al-Qaeda em tribunais civis, ao invés de recorrer à justiça militar.

Apesar disso, a oposição republicana tenta evitar que suspeitos de terrorismo sejam levados para dentro do país, ainda que para responder criminalmente. As informações são da Associated Press.