EUA: grupo antiimigração faz propaganda contra "invasão" Uma organização antiimigração norte-americana anunciou nesta sexta-feira a colocação de outdoors em estradas do Texas e do Arizona pedindo "o fim da invasão" de estrangeiros ilegais. O grupo Grassfire utilizará agora outdoors em estradas de sete Estados, já que também instalou esse tipo de mensagem na Califórnia, Geórgia, Flórida, Louisiana e West Virginia. "A imigração é o assunto número um no Texas e no Arizona e esses cartazes representam o ponto de vista de milhões de cidadãos do sudoeste" dos Estados Unidos, disse o presidente da Grassfire, Steve Elliot. Os outdoors, com a frase em inglês "Stop the invasion: secure our borders" (Parem a invasão: assegurem nossas fronteiras), estarão visíveis em estradas do Texas e do Arizona a partir da semana que vem. O próximo outdoor, anunciou o grupo, será inaugurado este mês em uma estrada na região de Chicago, no Estado de Illinois. Estima-se que cerca de 12 milhões de imigrantes ilegais vivem nos Estados Unidos. Sua presença no país despertou uma grande polêmica nos últimos meses, protagonizada também por virulentos grupos antiimigração do tipo do Grassfire.