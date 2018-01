EUA: homem armado mata cinco pessoas na Geórgia Um homem armado atirou contra sete pessoas, matando cinco delas, na localidade Douglasville, do Estado norte-americano da Geórgia. Segundo o xerife do condado de Douglas, Glenn Daniel, as autoridades receberam uma chamada de emergência no sábado relatando tiros em Douglasville por volta das 15h (horário local). Daniel informou que algumas das vítimas eram crianças.