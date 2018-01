EUA homenageiam mortos em acidente do Columbia Em várias partes dos Estados Unidos, americanos homenagearam hoje os sete astronautas que morreram há um ano, quando o ônibus espacial Columbia explodiu no espaço. Amanhã, a Nasa - agência espacial dos EUA - inaugurará um monumento dedicado ao grupo de astronautas no Cemitério de Arlington de Virgínia, em uma cerimônia particular para os familiares e amigos das vítimas. A Nasa se prepara para uma nova missão tripulada em setembro.