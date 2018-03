EUA impõem novas sanções contra o Irã

A medida congela qualquer ativo de 20 pessoas e grupos sob jurisdição norte-americana e corta o acesso deles ao sistema financeiro, anunciou o Tesouro dos EUA.

As sanções se aplicam a todos que tenham laços com a Guarda Revolucionária do Irã, com a Naftiran Intertrade Company e com o Ministério de Defesa. Segundo o Tesouro, essas organizações estão no centro da proliferação das atividades iranianas.

O subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, David Cohen, disse que os EUA identificarão e romperão com as atividades ilícitas do Irã enquanto o país "continuar a desafiar diversas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas". As informações são da Dow Jones.