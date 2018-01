EUA impõem restrições a diplomatas cubanos O governo americano informou às autoridades cubanas que as representações diplomáticas de Cuba nos EUA terão de recorrer ao Departamento de Estado para adquirir bens e serviços - incluindo a contratação de faxineiras, encanadores e eletricistas, por exemplo. A medida foi tomada em reciprocidade à atitude cubana de exigir que diplomatas americanos no país caribenho usem o Ministério das Relações Exteriores de Cuba como intermediário em situações do tipo. Os EUA dizem que seus diplomatas em Cuba são contentemente destratados, e um funcionário que pediu para não ser identificado afirmou que há suspeitas de que eletricistas, encanadores e arrumadeiras enviados pelo governo cubano para prestar serviços em embaixadas sejam, também, espiões.