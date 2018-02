EUA impõem sanção contra Guarda Revolucionário do Irã

O Departamento do Tesouro anunciou que congelaria os bens em jurisdições dos EUA do general da Guarda Revolucionária, Rostam Qasemi, e de quatro subsidiárias de uma empreiteira comandada por ele. A empresa foi alvo de sanções norte-americanas em 2007.

As sanções ampliam penalidades unilaterais já existentes dos EUA contra elementos da Guarda Revolucionária, que, segundo fontes de inteligência de países do Ocidente, estão à frente dos programas nuclear e de mísseis do Irã.

O anúncio vem a público no momento em que o governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pressiona por novas sanções internacionais contra o Irã, por o país não ter comprovado que seu programa nuclear é pacífico, segundo Washington.

Autoridades dos EUA pressionam por uma ação no Conselho de Segurança (CS) da ONU. Teerã já foi vítima de três rodadas de sanções aprovadas no CS.