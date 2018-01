EUA impõem sanções a fornecedores do Irã Os EUA impuseram sanções contra empresas da China, Armênia e Moldávia, por supostamente fornecerem ao Irã produtos que podem ajudar na fabricação de armas de destruição em massa, informou nesta quinta-feira um funcionário americano. As sanções impedem essas companhias de receberem assistência do governo de Washington e de venderem seus produtos para os EUA. Acrescentou que o impacto de tais sanções será mínimo. O nome das empresas e a natureza de suas exportações para o Irã não foram revelados. O funcionário, que pediu para ser mantido no anonimato, disse que a venda desses produtos viola os acordos internacionais que visam impedir o desenvolvimento de armas de destruição em massa.