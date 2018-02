EUA impõem sanções adicionais ao Irã O governo de Barack Obama anunciou nesta quinta-feira a adoção de mais sanções com o objetivo de atingir os programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã. O Departamento do Tesouro comunicou que as novas sanções financeiras atingem 11 empresas ligadas ao Ministério da Defesa do Irã, à Guarda Revolucionária e à empresa de navegação nacional, assim como uma universidade, por terem apoiado os programas iranianos.