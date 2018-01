EUA incertos sobre "laboratório móvel" do Iraque Especialistas americanos enviados ao Iraque estão adiando a conclusão sobre um trailer descrito por autoridades em Washington como um laboratório móvel de armas biológicas pertencente ao regime de Saddam Hussein, disse o comandante da unidade de caça às armas do Exército dos Estados Unidos. "Ainda não se chegou a uma conclusão", comentou o coronel Richard McPhee. De acordo com ele, os especialistas ainda estão investigando o veículo. Segundo militares no Pentágono, o trailer foi apreendido em 19 de abril em um posto de checagem curdo no norte do Iraque. Veja o especial :