EUA incitam tensão entre Irã e países árabes, diz Ahmadinejad

Ahmadinejad conversa com o comandante do Exército iraniano, Ataollah Salehi

TEERÃ - O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, acusou os EUA de buscarem criar tensões entre o país persa e as nações árabes, acrescentando que essa tentativa fracassará. "A América está tentando semear a discórdia entre xiitas e sunitas... eles querem criar tensão entre o Irã e os árabes... mas o plano deles fracassará", afirmou Ahmadinejad nesta segunda-feira, 18, durante a parada anual do Dia do Exército, onde os militares mostraram vários mísseis e aviões não tripulados feitos no próprio país. O Irã é um país persa, de maioria xiita.

Veja também:

Veja as sanções já aplicadas contra o Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

"A América não é um amigo honesto e o histórico mostra que ela levanta espadas contra seus próprios amigos e aqueles que se sacrificaram pela América", disse o presidente, em discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal. Ahmadinejad afirmou que o Irã é um "amigo próximo" das nações do mundo. Segundo ele, os líderes "sionistas" dos Estados Unidos não conseguirão salvar o "regime sionista" de Israel. O presidente iraniano ainda previu o surgimento de um "novo Oriente Médio", não mais dominado por EUA e Israel.

Ontem, o Conselho de Cooperação do Golfo, que reúne seis países comandados por sunitas, pediu ao regime iraniano que pare de "interferir" na política da região. O conselho pediu ajuda da comunidade internacional e do Conselho de Segurança da ONU para evitar a "flagrante interferência iraniana". O Conselho de Cooperação do Golfo reúne Bahrein, Kuwait, Catar, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes.

O Irã havia criticado o envio de tropas sauditas ao Bahrein para ajudar na repressão a manifestantes xiitas, que são a maioria da população no país, liderado por sunitas.

Com Agência Estado