EUA indiciam dois ex-assessores de Chávez por narcotráfico

WASHINGTON - A Justiça americana anunciou nesta segunda-feira, 1, o indiciamento de dois ex-membros do governo venezuelano acusados de narcotráfico. São eles o ex-diretor da Guarda Nacional Bolivariana, Nestor Reverol, e o ex-vice-diretor da agência antidroga venezuelana Edylberto Molina.

O indiciamento ocorre em meio a conversas entre os governos dos dois países para melhorar a relação bilateral, lideradas pelo subsecretário de Estado Thomas Shannon. Ambos dirigiram as entidades no governo do presidente Hugo Chávez, morto em 2013.

Em uma investigação separada, dois sobrinhos da primeira-dama Cilia Flores, também respondem na Justiça americana a um processo por narcotráfico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O processo corre em um tribunal federal do Brooklyn, em Nova York e o indiciamento era esperado desde dezembro, quando as provas foram apresentadas pela promotoria pública.

Segundo as investigações, entre 2008 e 2010, os dois funcionários aceitaram suborno de narcotraficantes para ajudar a exportar cocaína para os Estados Unidos. Reverol e Molina também alertávamos criminosos sobre operações policiais contra tráfico de drogas. / REUTERS