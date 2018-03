EUA indiciam quatro por colaborar com o terrorismo Quatro pessoas, incluindo uma advogada de Manhattan, em Nova York, foram indiciadas e acusadas de fornecerem suporte material e recursos para a organização terrorista conhecida como Islamic Group, com base no Egito. Os réus são acusados de apoiar a organização pela transmissão de mensagens referentes a "atividades entre o Islamic Group e o sheik Omar Abdel Rahman, que está preso". Além disso, a acusação afirma que houve "comunicação ilícita com o sheik durante visitas à prisão e telefonemas com advogados", o que envolve a advogada Lynne Stewart, que representa o sheik, e um tradutor árabe, que também está entre os acusados. Abdel Rahman está cumprindo prisão perpétua nos EUA por envolvimento numa conspiração para assassinar o presidente do Egito, Hosni Mubarak, e explodir cinco monumentos da cidade de Nova York na década de 90, incluindo a sede das Nações Unidas e do FBI. Segundo o procurador-geral dos EUA, John Ashcroft, o indiciamento não contém informação adicional em relação aos atentados terroristas de setembro do ano passado.