EUA informam FHC sobre ataques O presidente Fernando Henrique Cardoso foi informado pelo governo dos EUA sobre os bombardeiros ao Afeganistão logo depois do início das ofensivas, conforme antecipou há pouco uma fonte do Palácio do Planalto à Agência Estado. FHC está em contato permanente, por telefone, com os ministros das Relações Exteriores, Celso Lafer, e da Defesa, Geraldo Quintão. De acordo com a mesma fonte, é possível que, ainda hoje, o governo brasileiro emita nota oficial com sua posição sobre a reação armada dos Estados Unidos aos atentados terroristas que sofreu no último dia 11 de setembro.