EUA informam que não há planos para elevar alerta Uma porta-voz do Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos informou que não há planos para elevar o nível de alerta contra terrorismo em solo americano. O alerta está na cor amarela, um nível elevado, no meio da escala de cinco níveis. Mais cedo, o Departamento de Estado dos EUA anunciou o fechamento de sua embaixada em Riad, capital da Arábia Saudita, e dos consulados em Jeddah e Dhahran, por causa de ameaça de "iminente atentado terrorista". Nesta manhã, o governo saudita informou que seu alerta contra terrorismo foi elevado ao máximo em conseqüência de informações de que grupos terroristas planejam um atentado com potencial superior ao realizado na semana passada.