EUA informaram sobre risco de ataques no Japão e Coreia Poucos dias antes de terroristas terem provocado a colisão de aviões seqüestrados contra alvos em Nova York e Washington, autoridades do governo dos Estados Unidos alertaram cidadãos norte-americanos residentes no Japão e na Coréia do Sul sobre uma possível ameaça. Autoridades japoneses confirmaram que os EUA avisaram sobre um possível ataque contra bases militares norte-americanas ou locais relacionados no fim da semana passada. Mas os japoneses disseram nesta quarta-feira que não estava claro se a ameaça tinha alguma ligação com a tragédia de terça-feira. Na última sexta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos em Tóquio emitiu um raro alerta a todos os norte-americanos residentes no país sobre uma informação não confirmada de um complô terrorista contra estruturas militares norte-americanas ou locais freqüentados por seus militares no Japão e na Coréia do Sul. Tsutomu Himeno, porta-voz do primeiro-ministro do japonês, Junichiro Koizumi, disse que o país respondeu ficando em alerta para garantir a segurança "da presença norte-americana e das instalações militares no Japão". Nesta quarta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos em Tóquio divulgou um comunicado no qual dizia que os ataques nos Estados Unidos aparentemente não estavam relacionados com a ameaça no Japão. Num primeiro momento, Patrick Linehan, porta-voz da representação diplomática dos EUA no Japão, disse apenas que a ameaça era "pausível". Funcionários do Departamento de Estado norte-americano indicam o milionário saudita Osama bin Laden como suspeito, mas não explicam se a ameaça contra o Japão e os ataques de ontem têm alguma ligação.