EUA iniciam desmonte de quatro estátuas de Saddam Trabalhadores começaram as desmantelar quatro bustos gigantescos de Saddam Hussein que há tempos dominam o horizonte de Bagdá, em mais um movimento para erradicar a influência do líder derrubado. Os operários com um guindaste foram vistos sobre as quatro imagens de Saddam que adornam o Palácio Republicano desde os anos 80. A Autoridade Provisória da Coalizão se mudou para o palácio em maio, após a queda de Bagdá. Centenas de estátuas e murais de Saddam que adornavam prédios e ruas por toda a capital já foram removidos ou apagados imediatamente após a chegada das tropas americanas. Os quatro bustos continuavam sobre o palácio porque desmontá-los exigiria uma operação técnica complexa. As autoridades americanas já haviam anunciado que iriam desmontar os bustos, de quatro metros de altura, e removê-los cuidadosamente de seus pedestais, para não danificar o telhado ou a estrutura do prédio.