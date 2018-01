EUA iniciam instalação de sistema de defesa antimísseis na Coreia do Sul

SEUL - Os EUA começaram as movimentações nesta terça-feira, 7, para instalar os primeiros elementos de um avançado sistema de defesa antimísseis na Coreia do Sul, depois que a Coreia do Norte lançou quatro mísseis balísticos em um teste, informou o Comando dos EUA no Pacífico, apesar da firme oposição da China.

O anúncio foi feito enquanto a mídia estatal norte-coreana informava que o líder do país, Kim Jong-un, havia supervisionado pessoalmente os lançamentos de segunda-feira de uma instalação militar que está posicionada de forma a atacar as bases dos EUA no Japão, ampliando as ameaças contra Washington no momento em que tropas americanas realizam exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul.

"Ações provocativas contínuas da Coreia do Norte, incluindo o lançamento de múltiplos mísseis, apenas confirmam a prudência da decisão de nossa aliança em 2016 de instalar o THAAD na Coreia do Sul", disse o comandante dos EUA no Pacífico, almirante Harry Harris, em comunicado, fazendo referência ao sistema antimísseis Terminal de Defesa Aérea de Alta Altitude (THAAD, na sigla em inglês).

A medida dos EUA deve ampliar as tensões entre Coreia do Sul e China, que diz que a instalação do THAAD destrói o equilíbrio da segurança regional.

Os quatro mísseis balísticos lançados pela Coreia do Norte caíram no mar na direção da costa noroeste do Japão, despertando reações indignadas de Seul e Tóquio, dias após o regime de Pyongyang ter prometido retaliação pelos exercícios militares de EUA e Coreia do Sul, o que a Coreia do Norte considera ser uma preparação para guerra.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, conversaram por telefone sobre o lançamento dos mísseis. O americano também conversou com o presidente interino da Coreia do Sul, Hwang Kyo-ahn. / REUTERS