EUA iniciam maior exercício militar de sua história O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, inaugurou, nesta terça-feira, o maior exercício militar da história de seu país. Durante a cerimônia, Rumsfeld reiterou ameaças ao Iraque ao afirmar que "será necessário mais do que ataques aéreos para impedir" que este país "desenvolva armas de destruição em massa, nucleares, químicas e bacteriológicas". As operações já haviam sido lançadas formalmente por Rumsfeld no último dia 24, no quartel-general do Estado-Maior dos EUA, e continuarão até meados de agosto. As manobras em terras iniciadas nesta terça são consideradas imprescindíveis para preparar as forças armadas para novas guerras. Cerca de 13.500 soldados participam das operações, realizadas simultaneamente no deserto de Nevada e em bases militares da Califórnia e de outros locais do país. O exercício, denominado "Desafio do Milênio 2002", utiliza todas as forças militares contra inimigos "virtuais?. Com a ajuda da CIA, os grupos empregam sistemas computadorizados para simular 17 possíveis situações de conflito que podem ocorrer nos próximos anos, além de pôr à prova novas técnicas e armas. O exercício foi solicitado pelo Congresso dos Estados Unidos para treinar as tropas americanas para as próximas guerras, que contarão com armas tecnológicas, mais destrutivas e mais precisas. O cenário da manobra prevê diferentes situações. A primeira delas tratou da simulação de um golpe de Estado militar em 2007 em uma zona do Oriente Médio afetada por um terremoto. Em resposta, a ONU enviará ao local tropas de terra e mar para deter o golpe. Cumprida a missão, haverá, então, intervenções humanitárias e missões de paz. Em outra situação prevista, a Marinha e seus fuzileiros deverão eliminar armas de destruição em massa encontradas na base aérea americana de Victorville. Em outro exercício, tropas participarão de 96 horas de lutas com guerrilhas urbanas.